Karadeniz gazını taşıyacak ilk boru denizde

Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak olan borular, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle deniz altına indirilmeye başlandı. Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfini sırtlayacak 170 kilometrelik deniz hattındaki ilk borular, mavi sularla buluştu. Filyos’taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

İLK KAYNAĞIMIZI YAPIYORUZ

Erdoğan şunları söyledi: “Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemiz, açıkladığımızda yerli gazımızın 2023’te milletimizin hizmetine sunacağımızı ifade etmiştik. Gemilerimiz Fatih’in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst sondaj çalışmalarını gerçekleştirdiler. Geçen yıl temelini attığımız doğalgaz işleme tesisimizin inşası süratle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmını boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye’ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Derin denizde inşa edeceğimiz boru hattıyla eş zamanla doğalgazı milli iletişim şebekesine başlayacak olan karadaki boru hattının yapımına da başlıyoruz.”

GÜNLÜK HEDEF 40 MİLYON METREKÜP

“Buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. 2023’te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek. Sakarya Gaz Sahası pik üretime 2026’da ulaşacak. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde, tıpkı buradaki gibi çok büyük emek ve sabır vardır. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Dünyanın satın almak için sıraya girdiği İHA’larımızı, akıl sahibi herkesin gıptayla baktığı otoyolları, tünelleri, barajları velhasıl bütün projeleri milletimizin hizmetine geçirdik. Kimi zaman vesayet odaklarıyla, kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman istemezükçü muhalefet ile mücadele ettik.”

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RUMLARIN TEZLERİYLE KARŞI ÇIKTILAR

“Yurt dışındaki odaklardan önce içimizdeki muhalefet partileri gösterdi. Ne dediler: Yapamazsınız. Bize ‘Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz’ dediler. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Değerli kardeşlerim şu anda bizim kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar öyle kolay kiralanan gemiler değil. Artık bu gemiler bize ait. Ülkenin ve milletin menfaatin söz konusu olduğu milli bir mesele, Türkiye’nin hak ve hukuku koruyacak bir duruş sergileyemediler. ‘Her seçim öncesinde gaz keşfediyor’ diyen aklı evveller oldu. Daha bunun gibi ahlak ve vicdan dışı ithamla karşılaştık. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Bugün o gün dirayetle duruşun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz. ”

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4. gemimiz Abdülhamid Han

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle tüm dünyada petrol fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan ABD'de fiyatlar kimi eyaletlerde 3 katı oranına yükseldi. Gelişmiş ülkelerde enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Biz de ülke olarak fiyatların küresel ölçekte bu denli arttığı dönemde vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık. Küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sağlıyoruz. Sondaj gemilerimizi son dönemde attığımız bir adımla 4'e çıkardık. Böylece kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerden biri haline geldik.

Az önce arkadaşlarımızla şöyle bir değerlendirme yaptık. 4. sondaj gemimizin adını ne verelim? Ve yaptığımız değerlendirme neticesinde bu bölgede Sultan Abdülhamid yapmış olduğu çalışmalarla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Bu gemimizin göreve başlamasıyla, çalışmaları daha hızlı, verimli gerçekleştireceğiz.”

Alçaklığın bedelini ödeteceğiz

HDP’li vekilin polise saldırmasına tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: "Terörün siyasi uzantılarıyla hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları, provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır."

Oyunlarını boza boza büyüdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vesayetten darbeye, terör eylemlerinden ekonomik tuzaklara kadar nice oyunları boza boza ülkemizi büyüttük, güçlendirdik, özgürleştirdik. Vatan topraklarına gözünü dikenleri eze eze ülkemizi güçlendirdik. Cudi’de ezdik, Gabar’da ezdik, Tendürek’te ezdik, Bestler Deresi’nde ezdik. İnlerine girdik ve gire gire yolumuza devam ediyoruz. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indirdik” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nKuzey Makedonya Başbakanı nDimitar Kovaçevski’yi kabul etti.

Koridor için tele zirve

Dünyanın karşı karşıya olduğu tahıl krizine çözüm olacak ‘tahıl koridoru’nun oluşturulması için yoğun çaba harcayan Türkiye’nin diplomasi trafiği liderler düzeyine taşınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le tele zirve gerçekleştirecek. Koridor projesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarıyla başlayan Türkiye’ye karşı girişimlere dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Hatırlarsanız ülke olarak milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken Gezi olaylarıyla başlayıp hala süren çok yönlü saldırılar sebebiyle hedefimizin gerisine düşmüştük. Şayet bu engeller olmasaydı bugün milli gelirde 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık. Milli gelir sıralamasında Türkiye’nin yükselmesine mani olanlarla hesaplaşmamızı tamamlamadan son nefesimizi vermeyeceğiz. Yine son 20 yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 200’e yakın, dolar cinsinden ise yüzde 100’ün üzerinde arttırdık. Aynı şekilde bu tuzaklarla uğraşmasaydık insanlarımızın gelir seviyelerini de bugünküne göre 2 katına çıkarmış olacaktık. Milletimizin işine, aşına, refahına göz dikenlerle de hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz.”

FOTOĞRAF 10 Karadeniz'de 2020'de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 16 GEMİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR<br><br>Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor. Denizin 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor. Dünyanın sayılı projelerinden gösterilen Filyos Vadisi Projesi'nde önemli bir adım daha 13 Haziran'da atılacak.<br><br> BORU İNDİRME TÖRENİNE ERDOĞAN DA KATILACAK<br><br>Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçerek 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşan ve doğal gazı karaya taşıyacak boruları 5 kilometrelik sığ kısımlarda deniz tabanına yerleştirecek \"Castoro 10\" isimli gemiye boru yüklemesi limanda sürüyor.<br><br> İlk boru indirme işlemi, 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle gerçekleştirilecek. SON SEVKİYAT BU AY TAMAMLANACAK<br><br>\"Kömürün başkenti\" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.<br><br>Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.<br> \"Castoro 10\" gemisinin işleminin ardından derin denizde boru serimi için ise \"CastorONE\" isimli gemi Türkiye'ye gelecek. GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİLEREK 2023'TE ŞEBEKEYE VERİLECEK<br><br>Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. <br><br>Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.<br><br> Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak borular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 13 Haziran Pazartesi günü denize inecek.

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