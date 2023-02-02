Karadeniz'de altı ilde 331 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Belediye, Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri sorumluluk alanlarında karla mücadele ve buzlanmaların önlenmesi için çalışma yürüttü.

Yetkililer, Gümüşhane'yi Trabzon'a bağlayan kara yolundaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, kenti Şiran'a bağlayan yoldaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane'yi Yağmurdere'ye bağlayan kara yolundaki Kostan Dağı geçitlerini kullanacak sürücüleri, dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Giresun

Giresun'un 500 rakım üzerindeki köyleri ile iç kesimde yer alan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkili oldu.

Merkezde 10, Alucra'da 5, Doğankent'te 5, Görele'de 1, Keşap'ta 2 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

Rize

Rize'de kardan dolayı İkizdere'de 29, Ardeşen'de 1 olmak üzere 30 köye ulaşım sağlanamıyor. Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin ve Kalkandere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam etti.

İl Özel İdaresi, il genelinde 16 iş makinesi, 21 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder turizm merkezinde ulaşımın aksamaması için yol temizlemesi yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kentte kardan kapanan 90 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam etti.

Belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütürken Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda tuzlama yaptı.

Artvin

Artvin'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu Şavşat'ta 5, Borçka'da Camili havzasında 6 olmak üzere 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara geçidinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Trabzon

Trabzon'da 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece hava sıcaklığının da düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Araklı, Arsin, Çaykara, Düzköy ve Sürmene ilçeleri beyaza bürünürken, bu ilçelere bağlı 21 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerine bağlı personel, kapanan yollarda iş makinesiyle ilçe belediyeleriyle koordineli çalışma yürüttü.

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün sabah itibarıyla yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar kalınlığı Akkuş'ta 55, Kabadüz'de 45, Gürgentepe'de 40 santimetreye ulaştı.

Ortalama kar kalınlığının 26 santimetre ölçüldüğü il genelinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 560 personel, 456 araç ve iş makinesiyle 7/24 sahada çalışmalarını sürdürdü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşıma kapanan 197 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. Ekipler, muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.







