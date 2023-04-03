Karaismailoğlu: İzmir ve Antalya arası 3 saate düşecek

Adil Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 73. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin ve Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşların yanına koştuklarını söyledi.
Bu zorlu süreçte, bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına omuz verirken bir yandan da depremzedelerin yarasını sarmaya, derdine derman olmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Böylesine büyük bir depremden sonra kısa sürede vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına alıp, her günü bir öncekinden daha iyi kılıyoruz. AFAD ile koordineli çalışarak bugüne kadar hava, kara, deniz ve demir yolu olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Her geçen gün daha da organize olarak ve güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Üstümüze düşen ne varsa tamamlayana, afetzedelerimize rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Karaismailoğlu, her yıl belirledikleri stratejik plana göre kilometrelerce yollar, köprüler ve viyadükler inşa ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
Yap-İşlet-Devret (YİD) sistemiyle yapılan projelerin faydalarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Taşımacılıkta, harcanan zamanı ve maliyetleri düşürdük, dış ticaretin etkinliğini artırdık, ithalat ve ihracatımızdaki zaman maliyetini oldukça azalttık. Marmara ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun devamına Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını planlıyoruz. Bu otoyolların da tamamlanmasıyla 580 kilometrelik devlet yoluyla 6 ila 7 saat süren İzmir ile Antalya arasındaki seyahat 440 kilometreye ve 3 saatlik bir seyahat süresine inecek. Yapım çalışmalarının devam ettiği bir diğer yatırımımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimi ve Sazlıdere Köprüsü'nün tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal Kavşağı ile birbirine entegre olarak, İstanbul'un doğu-batı aksındaki mevcut ulaşım koridorlarına yüksek kapasiteli yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz."
Karaismailoğlu, 20 yıl gibi kısa sürede 100 yıllık altyapı ihtiyacını büyük ölçüde tamamladıklarını, doğu-batı ayırt etmeksizin, Türkiye'nin her köşesinde dev yatırımlar planladıklarını ve inşa ettiklerini anlattı. Bir yılda hizmete açılan projelere dikkati çeken Karaismailoğlu, bununla yetinmediklerini ve katılımcı bir yaklaşımla gelecek 30 yılın yatırımlarını birer birer planladıklarını söyledi. Karaismailoğlu, 2053'e kadar hayata geçirilecek pek çok otoyol projesiyle toplam otoyol uzunluğunu 8 bin 325 kilometreye, bölünmüş yol ağını 38 bin kilometrenin üzerine çıkaracaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu yatırımlarla hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, gelecek günlerde de Trabzon-Erzurum aksında dünyanın en uzun üçüncü çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni hizmete sunacaklarının bilgisini verdi.
Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin asırlardır önemli bir ticaret yolu olarak Uzak Asya ve İran üzerinden Trabzon'a ulaşan güzergaha vurulan bir mühür olacağını belirterek, bu yapının bölgenin uluslararası transit ticaretine katkı sağlayacağını anlattı.
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Arama kurtarma çalışmalarının yoğun olarak yürütüldüğü dönemde 4 bin 865 kişi ve 3 bin 284 makine ve ekipmanla çalıştıklarını belirten Uraloğlu, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon ton enkaz kaldırdıklarını ve halen çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Uraloğlu, deprem bölgesindeki yol ağına değinerek, şunları kaydetti:
"Toplam 9 bin 176 kilometrelik yol kesiminin sadece 184 kilometrelik bölümünde hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu hasarların 17,3 kilometresi tünellerde, 5,1 kilometresi ise köprülerde gerçekleşmiştir. Bölgedeki yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmeden hizmet vermeye devam etmektedir. Hasar gören kesimlerde yapılan onarım çalışmalarının ardından güzergahların tamamında ulaşım sağlanmıştır. Bölgedeki en önemli arter konumundaki Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe ile Gaziantep arasındaki yol ve viyadüklerde oluşan hasarların geçici onarımı yapılmış, yol 24 saat içinde hizmete açılmıştır. Bu süre zarfında da otoyolun hemen paralelindeki devlet yolu üzerinden trafiğin akışı tesis edilmiştir. Hasar gören kesimlerin kalıcı onarımının yapılması için çalışmalarımıza da devam ediyoruz."