Gündem Karamollaoğlu CHP aslında bizim peşimize takıldı
POLİTİKA

Karamollaoğlu: CHP aslında bizim peşimize takıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendilerine yönelik "Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz" ifadelerinin kullanıldığını belirterek, "Biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı" şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi AA
Karamollaoğlu: CHP aslında bizim peşimize takıldı
Temel Karamollaoğlu

Antalya'daki ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, teşkilatın çalışmalarını gözden geçirmek için kenti ziyaret ettiğini söyledi.

'BİZ KİMSENİN PEŞİNE TAKILMADIK'

Bunun için gayret göstererek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çaba sarf etiklerini anlatan Karamollaoğlu, "Bazen bize şöyle diyorlar; 'Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz'. Yok ya, biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı geliyorlar" ifadelerini kullandı.

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"OY PATLAMASI YAPACAĞIZ"

Yapılacak seçimde oy patlaması yapacaklarını da söyleyen Karamollaoğlu, "İnşallah önümüzdeki seçimlerde sizlerin de gayretleriyle en güzel neticeleri alacağımızı ümit ediyorum. Bir patlama yapacağız, bir değişiklik meydana gelecek, bunu da inşallah hep birlikte müşahede edeceğiz diye ümit ediyorum." diye konuştu.

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