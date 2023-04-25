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Gündem

Karamollaoğlu hastane okul cami köprü havalimanı gibi yatırımları 'israf' olarak niteledi

Yedili Masa'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugüne kadar yapılan hastane, okul, cami, köprü, havalimanı gibi yatırımların israf olduğunu iddia etti.

11:51 . 25/04/2023 Salı
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1915 Çanakkale Köprüsü - Temel Karamollaoğlu

1915 Çanakkale Köprüsü - Temel Karamollaoğlu

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala
Selahattin Demirtaş
ve
Osman Kavala
'nın serbest bırakılması ve LGBT'nin yasal güvenceye alınması dışında millete proje sunamayan Yedili Masa, var olan yatırımları da hedef almayı sürdürüyor.

Seçim çalışmalarını sürdüren Yedili Masa'nın ortakları projelerini anlatmak yerine yapılanları eleştirmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve vekil sözü alan Saadet Partisi, CHP'nin
"Bu hükümet dünyanın en iyi işini bile yapsa eleştiririz"
mottosuna hızlı adapte oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konya teşkilatının bir otelde düzenlediği toplantıda, 20 yıldır yapılan yatırımları hedef aldı.

"Yüzde 90'ı israf"

"Biz, yalan söylemeyiz, iftira etmeyiz" diyen Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

  • Bugün Türkiye'de yapılan yatırımların emin olun belki yüzde 90'ı israf kapsamına girer. İnşallah biz iktidara geldiğimizde mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek. Biz her ilde en az bir yerine göre birkaç tane tesisin kurulmasını arzu ederiz. Böylece o ilde doğup, büyüyen insanlar kendi bulundukları yerde iş imkanı aldıklarını elde etmiş olurlar. Durduk yere göçe teşebbüs etmezler.

Temel Karamollaoğlu TUSAŞ'ı hedef gösterdi: Bir tane uçağı havalandıramadılar
Temel Karamollaoğlu TUSAŞ'ı hedef gösterdi: Bir tane uçağı havalandıramadılar

Yedili Koalisyonun ortaklarından olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da katıldığı programda TUSAŞ'ın bu zamana kadar hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Karamollaoğlu, ''TUSAŞ 1974 koalisyonunda kurulmuştur. 1974, 50 yıl olmuş. Hala bir tane uçağı havalandıramadılar. Ama ben şuna inanıyorum. Biz iktidara gelelim, oturun arkadaş ya. Niye bizim bir uçağımız havada değil diyelim. Ne istiyorsunuz diye de bir soralım. Emin olun 1 seneye kalmaz biz kendi savaş uçağımızı da yolcu uçağımızı da havalandırırız. İnanarak söylüyorum.'' dedi. TUSAŞ'ın geçmişine bakıldığında, 2005 yılında yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak yeniden yapılandırılmış bir şirket olduğu görüldü. Aynı zamanda TUSAŞ 2005 yılından bu yana savunma sanayisine 10 ayrı ürün kattı.

#Temel Karamollaoğlu
#yatırım
#yedili masa
2 saat önce
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