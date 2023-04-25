Karamollaoğlu hastane okul cami köprü havalimanı gibi yatırımları 'israf' olarak niteledi

Yedili Koalisyonun ortaklarından olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da katıldığı programda TUSAŞ'ın bu zamana kadar hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Karamollaoğlu, ''TUSAŞ 1974 koalisyonunda kurulmuştur. 1974, 50 yıl olmuş. Hala bir tane uçağı havalandıramadılar. Ama ben şuna inanıyorum. Biz iktidara gelelim, oturun arkadaş ya. Niye bizim bir uçağımız havada değil diyelim. Ne istiyorsunuz diye de bir soralım. Emin olun 1 seneye kalmaz biz kendi savaş uçağımızı da yolcu uçağımızı da havalandırırız. İnanarak söylüyorum.'' dedi. TUSAŞ'ın geçmişine bakıldığında, 2005 yılında yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak yeniden yapılandırılmış bir şirket olduğu görüldü. Aynı zamanda TUSAŞ 2005 yılından bu yana savunma sanayisine 10 ayrı ürün kattı.