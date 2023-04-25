Karamollaoğlu hastane okul cami köprü havalimanı gibi yatırımları 'israf' olarak niteledi

1915 Çanakkale Köprüsü - Temel Karamollaoğlu
Seçim çalışmalarını sürdüren Yedili Masa'nın ortakları projelerini anlatmak yerine yapılanları eleştirmeye devam ediyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konya teşkilatının bir otelde düzenlediği toplantıda, 20 yıldır yapılan yatırımları hedef aldı.
"Yüzde 90'ı israf"
"Biz, yalan söylemeyiz, iftira etmeyiz" diyen Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:
- Bugün Türkiye'de yapılan yatırımların emin olun belki yüzde 90'ı israf kapsamına girer. İnşallah biz iktidara geldiğimizde mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek. Biz her ilde en az bir yerine göre birkaç tane tesisin kurulmasını arzu ederiz. Böylece o ilde doğup, büyüyen insanlar kendi bulundukları yerde iş imkanı aldıklarını elde etmiş olurlar. Durduk yere göçe teşebbüs etmezler.