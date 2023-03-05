Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Yeter artık sizden çektiğimiz

"Bir anda ortam elektrikleniyor ve o anda Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' diyor. Bu sözün hangi tonda söylendiğini tahmin etmişsinizdir. Temel Bey'in de yapısını göz önüne aldığımızda biraz tatlı-sert yeri geldiğinde de sert konuşan bir yapısı var. Ben bunu kesin bir bilgi olarak öğrendim bugün. Ama Temel Bey 'Ben böyle bir şey söylemedim' derse belki de kaynaklarımızı açıklamak durumunda kalacağız."