Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Yeter artık sizden çektiğimiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. (Arşiv)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması siyaset gündeminin bir numaralı konusu haline geldi.
Gazeteci Latif Şimşek, son toplantıda yaşananlarla ilgili edindiği kulis bilgilerini TV100 canlı yayınında açıkladı.
"Karamollaoğlu araya girip Akşener’e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' dedi"
"Karamollaoğlu araya girip Akşener’e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' dedi"
Şimşek,
"Bir anda ortam elektrikleniyor ve o anda Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' diyor. Bu sözün hangi tonda söylendiğini tahmin etmişsinizdir. Temel Bey'in de yapısını göz önüne aldığımızda biraz tatlı-sert yeri geldiğinde de sert konuşan bir yapısı var. Ben bunu kesin bir bilgi olarak öğrendim bugün. Ama Temel Bey 'Ben böyle bir şey söylemedim' derse belki de kaynaklarımızı açıklamak durumunda kalacağız."
dedi.
"Davutoğlu araya girdi"
"Davutoğlu araya girdi"
Akşener'in bunun üzerine masayı terk etmek için kalktığını belirten Şimşek,
" Ahmet Davutoğlu araya girip ortamı yumuşatacak ifadeler kullanmış ve daha sonra Akşener oturmuş. Faat bir süre sonra ortam yine elektrikleniyor. O zaman da 'Beş imza ile açıklayalım' diyor Kemal Bey. Meral Hanım da 'Siz beşiniz karar alıyorsanız bana ne gerek var kalkayım' diyor. Kemal Bey de 'Siz bilirsiniz' diyor."
ifadelerini kullandı.
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