|
Reklam
Reklam
Gündem

Karamollaoğlu'ndan üçlü ittifak açıklaması: Görüşmelerden sonuç çıkmadı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, Yedili Masa içerisinde kurulmak istenen Saadet, Deva ve Gelecek Partisi ittifakından bir sonuç çıkmadı. Üçlü ittifak için anlaşılamadığını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık." dedi.

15:55 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek ve Deva Partisi'yle yapılan üçlü ittifak görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek ve Deva Partisi'yle yapılan üçlü ittifak görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yedili Masa içinde milletvekili listeleri için kurulması planlanan ''üçlü ittifak'' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını söyledi. Sözcü TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, ortak listede anlaşamadıklarını ifade etti.

"AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama ittifak sağlayamadık"

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

''Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık. DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim.' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik.
Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz. İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik."



#Temel Karamollaoğlu
#Saadet Partisi
#Yedili Masa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.