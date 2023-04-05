Karamollaoğlu'ndan üçlü ittifak açıklaması: Görüşmelerden sonuç çıkmadı

''Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık. DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim.' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik.