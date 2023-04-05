Karamollaoğlu'ndan üçlü ittifak açıklaması: Görüşmelerden sonuç çıkmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek ve Deva Partisi'yle yapılan üçlü ittifak görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını açıkladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yedili Masa içinde milletvekili listeleri için kurulması planlanan ''üçlü ittifak'' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını söyledi. Sözcü TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, ortak listede anlaşamadıklarını ifade etti.
"AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama ittifak sağlayamadık"
Karamollaoğlu şöyle konuştu: