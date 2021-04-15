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Gündem Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
DÜZCE

Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

Düzce'de karantinada olması gerekirken otomobiliyle gezmeye çıkan Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Hastaneye götürülen Karataş'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
Olcay Karataş’ın yapılan sorgulamasında karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Düzce’de polis ekipleri Öztürkler kavşağında denetim yaptı. Polis, 81 EE 347 plakalı otomobilin uygulama noktasını yaklaşırken yavaşladığını fark etti. Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu.

Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı.
DHA
Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı.

Otomobil sürücüsü Olcay Karataş’ın yapılan sorgulamasında aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Hastaneye götürülen Karataş'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
DHA
Hastaneye götürülen Karataş'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Sürücü otomobilden indirilmeden sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Olcay Karataş’ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Karataş’a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Tekirdağ'da koronavirüs karantinasını ihlal eden vatandaş pazarda alışveriş yaparken yakalandı, 'Haberim yoktu' dedi
OYNAT 00:56
Tekirdağ'da koronavirüs karantinasını ihlal eden vatandaş pazarda alışveriş yaparken yakalandı, 'Haberim yoktu' dedi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karantina süresini ihlal ederek, pazar alışverişine çıkan İ.Ö., HES kodu uygulaması yapan zabıta ekipleri tarafından semt pazarında durduruldu. Korona virüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., “Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu” diye konuştu.

Adana’da kızı yeni tip koronavirüse yakalandığı için temaslı olan bir kişi, karantina süresi bitmeden tapu müdürlüğüne gelince polis alarma geçirdi
OYNAT 00:59
Adana’da kızı yeni tip koronavirüse yakalandığı için temaslı olan bir kişi, karantina süresi bitmeden tapu müdürlüğüne gelince polis alarma geçirdi
Adana'da kızı yeni tip korona virüse yakalandığı için temaslı olan bir kişi, karantina süresi bitmeden tapu müdürlüğüne gelince polis alarma geçirdi. Ceza makbuzu düzenlenen adam yeniden evine gönderildi.

Karantinadaki sağlıkçı baba ve kızının duygulandıran diyalogu: Baba keşke yanına gelebilsem
OYNAT 03:06
Karantinadaki sağlıkçı baba ve kızının duygulandıran diyalogu: Baba keşke yanına gelebilsem
Bursa'nın İznik ilçesinde koronavirüse yakalanmasının ardından evinde karantinaya alınan sağlık çalışanı baba, kızı ile merdivenlerdeki diyaloğunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Babası Bülent Durmuş'a merdivenlerden seslenen minik Ecem, “Baba ne güzel sarılıyorduk seninle, sıkı sıkı yine sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum baba. Ben sana uzak dururum, sen de diğer odaya gidersin. Sırayla öyle öyle oynarız olmaz mı baba” dedi.


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