Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

Karantinadaki sağlıkçı baba ve kızının duygulandıran diyalogu: Baba keşke yanına gelebilsem

Bursa'nın İznik ilçesinde koronavirüse yakalanmasının ardından evinde karantinaya alınan sağlık çalışanı baba, kızı ile merdivenlerdeki diyaloğunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Babası Bülent Durmuş'a merdivenlerden seslenen minik Ecem, “Baba ne güzel sarılıyorduk seninle, sıkı sıkı yine sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum baba. Ben sana uzak dururum, sen de diğer odaya gidersin. Sırayla öyle öyle oynarız olmaz mı baba” dedi.