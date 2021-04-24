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Gündem Karantinadan kaçan koronavirüs hastası polisin yüzüne tükürdü Korktun mu dedi
ANTALYA

Karantinadan kaçan koronavirüs hastası polisin yüzüne tükürdü: 'Korktun mu' dedi

Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, taraflardan Ahmet O'yu gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahsın Kovid-19 olduğu ve karantinadan kaçtığı tespit edildi. Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde cirit atan Ahmet O, kendisini uyaran polislere defalarca tükürerek, “Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork” dedi.

Haber Merkezi İHA
Karantinadan kaçan koronavirüs hastası polisin yüzüne tükürdü: Korktun mu dedi
Ahmet O. polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Pazarcı Mahallesi’nde hizmet veren bir künefecinin işletmeciliğini yapan 3 kardeşten biri olan Ahmet O., dün saat 20.00 sıralarında iş yerine giderek kardeşi İsmail O. ile tartıştı. Alkollü olduğu görülen Ahmet O, tartışmanın ardından künefe dükkanının camlarını kırıp arbede çıkardı.

Polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Ahmet O., sağlık raporu almak için Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Ahmet O’nun Kovid olduğu ayrıca 2.15 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

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Ayakta duramadı

Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde cirit atan Ahmet O., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürünün yanına çağrılmasını istedi.


Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen, polisin uyarılarını dikkate almayarak polise yaklaşmak için hamleler yapan Ahmet O., polisin üzerine maskesi çenesinin altında defalarca tükürerek, “Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork” dedi.

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Ceza kesildi

Kontrollerin ardından karantinadan kaçan şahsa 3 bin 150 TL para cezası yazılarak hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce de defalarca benzer olaylara karıştığı anlaşılan 2.15 promil alkollü ve Kovid olan şahıs, ailesine teslim edildi.

Edirne'de sıkı denetim: Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza yazıldı
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Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Edirne'de, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı.
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Kentin ana caddelerinde kontrol noktaları oluşturan trafik ekipleri, sürücülere yönelik uygulama yaparken, sokaklarda da tedbirler alındı.
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Kısıtlamada kendi mahallesi dışında araçlarıyla ya da yaya olarak markete gidenlere, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği işlem yapıldı.
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Ekipler, maske takmayanlara 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 3 bin 150 lira ceza uyguladı.
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Ayşekadın semtinde oturan ancak Kaleiçi'ne market alışverişi için giden genç, polis ekiplerince durduruldu.
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Genç, polisin Nereye gidiyorsun? sorusuna Markete yanıtını verdi.
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Başka semte veya mahalleye alışveriş için gidemeyeceği, evine en yakın markete gidebileceği hatırlatılan gence cezai işlem uygulandı.
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Sağlık Bakanlığı'nın haftalık haritasına göre, Edirne'de 10-16 Nisan'daki vaka oranı 590,05 olarak açıklanmıştı.
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Önceki haftaya göre artışın devam ettiği, haritada kırmızı renkteki kentte bazı kişilerin ise kısıtlamaya aldırış etmemesi dikkat çekti.
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Kentte polis ekipleri, yolcu taşımacılığı yapılan minibüslere yönelik de uygulama gerçekleştirdi.
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Durdurulan araçlardakilerin kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgeleri kontrol edilirken, sosyal mesafeye uymaları yönünde de uyarılarda bulunuldu.
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Edirne'de sıkı denetim: Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza yazıldı
Türkiye genelinde uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, vaka artışı yaşanan iller arasındaki Edirne'de polis, sıkı denetimde bulunuyor. Kent genelindeki uygulamalarda ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere para cezası uyguladı.


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