Karantinadan kaçan koronavirüs hastası polisin yüzüne tükürdü: 'Korktun mu' dedi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Pazarcı Mahallesi’nde hizmet veren bir künefecinin işletmeciliğini yapan 3 kardeşten biri olan Ahmet O., dün saat 20.00 sıralarında iş yerine giderek kardeşi İsmail O. ile tartıştı. Alkollü olduğu görülen Ahmet O, tartışmanın ardından künefe dükkanının camlarını kırıp arbede çıkardı.

Polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Ahmet O., sağlık raporu almak için Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Ahmet O’nun Kovid olduğu ayrıca 2.15 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde: Ek tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma mı olacak?

Ayakta duramadı

Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde cirit atan Ahmet O., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürünün yanına çağrılmasını istedi.

REKLAM



Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen, polisin uyarılarını dikkate almayarak polise yaklaşmak için hamleler yapan Ahmet O., polisin üzerine maskesi çenesinin altında defalarca tükürerek, “Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork” dedi.

GÜNDEM Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış: İzolasyonu bitirin diye arayanlar var

Ceza kesildi

Kontrollerin ardından karantinadan kaçan şahsa 3 bin 150 TL para cezası yazılarak hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce de defalarca benzer olaylara karıştığı anlaşılan 2.15 promil alkollü ve Kovid olan şahıs, ailesine teslim edildi.