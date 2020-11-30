Karayolları'ndan Cüneyt Özdemir'e kapak: Otoyol geçiş sayıları garanti edilenin üstünde

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in İstanbul-İzmir otoyolu hakkındaki tweetine Karayolları Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

Cüneyt Özdemir, İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilmese de parasının çatır çatır ödeneceğini söyledi. Karayolları Genel Müdürlüğü geçiş sayılarını yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanladı. KGM'den yapılan açıklamada, salgına rağmen Temmuz-Ekim dönemindeki geçiş sayılarının garanti edilen aracın üzerinde olduğunu belirtti.

Sayın @cuneytozdemir İstanbul-İzmir otoyolu akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük.🙂

Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir.

Otoyolun doluluk oranının da gözlemlediğiniz gibi olmadığı aşikâr. https://t.co/WTEy70pU6B pic.twitter.com/PPuZWLMJgn REKLAM November 29, 2020

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise sosyal medya hesabında, "#başımabirşeygelmeyecekse İstanbul-İzmir otoyolunu ilk kez kullanıyorum ve çok beğendim. ( Bütün otoyollardaki problem burada da var. Pahalı geliyor ve bomboş. Oysa geçilmese de çatır çatır parasını ödüyoruz. Buna bir çare bulmak lazım artık. )" ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Cüneyt Özdemir'in tweetine karşı geçiş verilerine yayınlayarak "Sayın @cuneytozdemir İstanbul-İzmir otoyolu akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük.Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir. Otoyolun doluluk oranının da gözlemlediğiniz gibi olmadığı aşikâr." tweetini paylaştı.

GEÇİŞ SAYILARINI AŞTI

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Paylaşılan verilerde İstanbul-İzmir otoyolunun pandemi şartlarına rağmen garanti edilen günlük geçiş sayılarını aştığı görüldü.