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ADANA

Kargo çetesi: Başkaları yerine geçerek böyle aldılar

Adana polisinin, kargo şirketlerinden vatandaşların siparişlerini alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı 1’i kadın 5 zanlı, adliyeye sevk edilirken, şebeke üyelerinin kargoları alma anı saniye saniye görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Şebeke üyelerinin kargoları alma anı saniye saniye görüntülendi.
Şebeke üyelerinin kargoları alma anı saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine vatandaşlardan gelen "internet üzerinden sipariş ettiğim telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyonu benim adıma düzenlenmiş geçici kimlik bilgisi gösteren başka şahıslara verilmiş" diye gelen şikayetler üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında şikayetleri değerlendirmeye alan polis ekipleri çalışma başlattı.

KARGO ŞİRKETLERİNİN SİSTEMLERİNE SIZMIŞLAR

Adana polisi, Adana ve İzmir’de 1’i kadın 6 kişinin şebeke kurarak kargo şirketlerinin sistemine girdiğini ve burada internet üzerinden sipariş veren şahısları gördüklerini tespit etti.

SAHTE KİMLİK İLE ALMIŞLAR

Ayrıca polis şahısların, vatandaş telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyon siparişi verdiğinde harekete geçtiğini, hemen siparişi veren şahsın sistemden kimlik bilgilerini çalıp geçici kimlik bilgisi düzenleyerek kargo şubesine giderek kargoyu aldığını saptadı. Zanlıların kargoyu aldıktan sonrada çaldıkları ürünleri kendi kurdukları internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.

Dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, zanlıların, kendi kurdukları internet sitesi üzerinden satış yaparken de dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

100 BİN LİRALIK ÜRÜN

Zanlıların internet üzerinden dolandırarak aldıkları ürünleri satışa çıkardıklarında vatandaşın, ürünü almak isteyince kredi kartından parayı çekip bazı ürünleri vatandaşlara göndermedikleri belirlendi. Zanlıların bu yöntemli 9 kişinin yaklaşık 100 bin lira değerindeki ürününü dolandırdıkları saptandı. Ayrıca zanlıların kurdukları internet sitesinde bitcoin isimli sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, siteye üye olanlarında kimlik bilgilerini ele geçirip bu şahısları da dolandırdıkları, elde ettikleri kimlik bilgilerini para karşılığı sattıkları ileri sürüldü.

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  • Polis, yaptığı bu tespitlerin ardından 12 Eylül günü şafak vakti Adana ve İzmir’de operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1’i kadın 5 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"Başkasının yerine böyle geçtiler"

Zanlıların geçici kimlik belgesi çıkartarak başkasının yerine geçmesi ve kargo şirketine gidip siparişleri de alması saniye saniye görüntülendi. Bir görüntü de zanlılardan Bekir P. şapka giyip kargo şirketine gelerek paketi alıp gidiyor. Başka bir görüntüde ise Fatih B. başka bir kargo şubesine gelip burada dışarıda üst üste olan iki koliyi alıp buradan uzaklaşıyor.

Şebeke üyelerinin kargoları alma anı saniye saniye görüntülendi.

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