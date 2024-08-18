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Kariye Camisi yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle cuma günleri ziyarete kapalı olacak

İstanbul'daki Kariye Camisi'nin cuma günleri ziyarete kapalı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi. Söz konusu uygulama kapsamında Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak.

18:20 - 18/08/2024 Pazar
AA
Kariye Camisi
Kariye Camisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle İstanbul'daki Kariye Camisi'nin cuma günleri ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kariye Camisi'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, yarın itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek." bilgilerine yer verildi.



#Kariye Camisi
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Vakıflar Genel Müdürlüğü
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