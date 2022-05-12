Karkamış'a havan saldırısı: Bir asker şehit oldu

Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden ÇNRA/ Havan saldırısı düzenlendi.

Saldırıda dört asker ve bir sivil yaralandı.

MSB, hastaneye kaldırılan askerlerden birinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

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Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularap'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.

OYNAT 00:37 Karkamış'ta terör hedefleri tek tek imha edildi: Altı terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan 'cezalandırma atışları' sonucu Aynularap'ın batı kesiminden dumanlar yükselmeye başladı. Saldırı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bölgede belirlenen terör hedeflerine topçu atışlarının devam edeceği vurgulandı. BiP'te paylaş

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MSB: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

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2️⃣ Yaralılarımız derhâl hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2022

21 TERÖRİST ETKİSİZ

Saldırının ardından 21 terörist etkisiz hale getirildi. MSB, haberi şu ifadelerle duyurdu: