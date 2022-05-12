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Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda dört askerin ve bir sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Cezalandırma ateşiyle hedeflere misliyle karşılık veriliyor." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karkamışa havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı
Terör hedeflerinin vurulma anı

Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden ÇNRA/ Havan saldırısı düzenlendi.

Saldırıda dört asker ve bir sivil yaralandı.

MSB: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

ALTI TERÖRİST ETKİSİZ

Saldırının ardından altı terörist etkisiz hale getirildi. MSB, haberi şu ifadelerle duyurdu:

  • "Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir."
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