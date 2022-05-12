Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda dört askerin ve bir sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Cezalandırma ateşiyle hedeflere misliyle karşılık veriliyor." denildi.

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