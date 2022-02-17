Gündem Karma Komisyon HDPli Güzelin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
POLİTİKA

Karma Komisyon HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Komisyon, yaklaşık 7 saat süren toplantıda, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde, oy çokluğuyla karar aldı.

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Haber Merkezi DHA
Karma Komisyon HDPli Güzelin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
Semra Güzel

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyon, yaklaşık 7 saat süren toplantıda, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde, oy çokluğuyla karar aldı.

  • Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Komisyon Başkanı Beyazıt, Güzel'in yasama dokunulmazlığının her iki dosya yönünden de kaldırılmasına karar verildiğini belirterek, "Dolayısıyla şimdi Genel Kurul'un takdirinde. Pazartesi günü, varsa muhalefet şerhiyle beraber gelecek raporumuzu hazırlayacağız ve Genel Kurul'a sunacağız." diye konuştu.

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Süreç nasıl ilerleyecek?

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

  • Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

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