Karma Komisyon HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 muhalefet partisinin görüşmesine ilişkin: HDP masanın altında mı kaldı ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 muhalefet partisinin görüşmesi hakkında konuştu.



Erdoğan, 'O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi neden almadınız? Onu da yanınıza alın. Herhalde masanın altında mı kaldı ne oldu?



Herhalde şimdi de bir ziyaretlerine gidersin. Ziyaretine git ki unutulduklarını sanmasınlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz hep birlikte yolumuza devam ediyoruz.' dedi

