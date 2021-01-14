Gündem Karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek
EĞİTİM

Karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceğini açıkladı. Birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavlar, karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Velilerin, sınav notlarının ilk dönem karne notu değerlendirmesinde kullanılmasını istemeleri halinde 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Düzenlemeye gidildi

Bu kapsamda, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi. İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

İsteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak

Salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak. Karneler elektronik ortamda erişime açılacak.

MEB duyurdu: 11 Ocak'tan itibaren başlıyor
GÜNDEM
MEB duyurdu: 11 Ocak'tan itibaren başlıyor

Dersini seç hakkını kullan: 'Seçmeli din eğitimi dersleri' tercih takvimi başladı
GÜNDEM
Dersini seç hakkını kullan: 'Seçmeli din eğitimi dersleri' tercih takvimi başladı
Abone Ol Google News
Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Tosun Paşa filmi gerçek oldu

​Aileler kız evinin önünde karşılaştı.
Akılalmaz hileler var

Akılalmaz hileler var

​Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor.
Ümit Özdağ: HDPnin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

​Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı.

Türk bilim<br>insanı geliştirdi

Türk bilim
insanı geliştirdi

​MS hastalarına umut olacak ilaç.
ABD'yi ayağa<br>kaldıracak olay

ABD'yi ayağa
kaldıracak olay

Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Aranan<br>356 kişi yakalandı

Aranan
356 kişi yakalandı

​İstanbul'un 39 ilçesinde huzur uygulaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.