Kars'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

13:5422/03/2026, Pazar
AA
Drone ile görüntülendi...
Drone ile görüntülendi...

Kars'ta aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Kent genelinde kar ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentin yüksek kesimleri arasında yer alan Akyaka ilçesine bağlı Kayadöven köyü, beyaz örtüyle kaplandı.

Köydeki evler, ahırlar ve araçlar karla kaplanırken, bazı yapılar ise neredeyse tamamen kar örtüsünün altında kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgedeki karla kaplı arazi ve kıvrımlı menderesler, dron ile görüntülendi.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

