Gündem Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
İZMİR

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir’de Karşıyaka tribün lideri otomobil ile seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.

Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA

Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

  • Ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mehmet Ali Oğuz'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

DHA

Öte yandan, İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü öğrenilen Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan Metin Aslan, Altar Toker ile İzmir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında polise mukavemette bulundukları iddiasıyla ifade vermişti.

Demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını dile getiren Aslan ve Toker, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Metroda yumruklu kavga: Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar
GÜNDEM
Metroda yumruklu kavga: Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar

ABD’de mezuniyet partisinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
DÜNYA
ABD’de mezuniyet partisinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dur bir polis arkadaşı arayacağım

'Dur bir polis arkadaşı arayacağım'

​Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı.
Bir milyon aracını geri çağırıyor

Bir milyon aracını geri çağırıyor

Otomobil devinden çok önemli arıza açıklaması.
Tribün lideri öldürüldü

Tribün lideri öldürüldü

İzmir'de dehşet: ​Uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

​Karayolları için ortak çalışma yapılacak.

​Şok diyetler kalp ritmini bozuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yapılacak 5. harekata ilişkin konuştu.

​Amiral Cihat Yaycı Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

​Harekatın hedefi bu hain yuvaları.
Biden'dan beklenmedik Ukrayna çıkışı

Biden'dan beklenmedik Ukrayna çıkışı

'Toprak konusunda taviz vermeleri gerekiyor.'
Ya ben ya hiç

Ya ben ya hiç

​'Altılı masadan başka isim kabul görmez.'
PKK sivilleri kalkan yapıyor

PKK sivilleri kalkan yapıyor

​Rasd Suriye İnsan Hakları Ağı çok sayıda köy ve kasabadan yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.
Temiz çevre yeşil ülke

Temiz çevre yeşil ülke

81 ilde göl ve denizlerde dip temizliği yapılırken sahillerde gönüllüler atık topladı.
Farklı başlangıç

Farklı başlangıç

​A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'nı 4 golle geçti.
Başakşehir'de 'Ronaldo' esintileri

Başakşehir'de 'Ronaldo' esintileri

A Milli Takım'ın Faroe Adaları maçında gündem olan gol sevinci.

​Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

Bakan Koca, belirti gösteren dört kişinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.