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3. SAYFA İSTANBUL

Metroda yumruklu kavga: Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar

Üsküdar’da Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti.

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Haber Merkezi İHA
Metroda yumruklu kavga: Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar
Pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar’da Ünalan metro durağında meydana geldi.

İHA

Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

İHA

Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu.

İHA

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı. Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı.


İHA

İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

İHA


Metroda pes dedirten kavga kamerada


Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.

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Eskişehir'de karayolunun kenarında oluşan dev çukur görenleri korkuttu
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Henüz belirlenemeyen nedenle oluşan çukur, görenleri adeta hayrete düşürdü.<br>
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Çevredekilerin ihbarı üzerine çukurun bulunduğu alana gelen Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik önlemi aldı.<br>
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Gerekli incelemeleri yapan ekipler, duba ve uyarı levhalarıyla sürücülerin çukura yaklaşmaması için tedbir aldı.<br>
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Yolu kullanan sürücüler ise çukurun genişlemesine karşı bir an önce çalışma yapılmasını istiyor. Dev çukurun kapatılması için ne zaman çalışma yapılacağı bilinmiyor.
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın komşusuyla başı dertte: Seni parçalatırım
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Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
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Geçtiğimiz hafta evinin arka sokağında oturan arkadaşına doğru yürürken, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırdığı Kuşkan, arkadaşının müdahalesiyle ucuz kurtuldu.
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\"Seni köpeklere parçalatırım\"<br><br>Ünlü oyuncu, saldırı sonrası bir de sokaktaki köpekleri besleyen komşusunun, “Üzerine evdeki tüm köpekleri salarak seni parçalatırım” tehdidiyle karşılaştı.
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'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'<br><br>Hem köpeklerin saldırısına uğrayan hem de komşusunun tehdidiyle neye uğradığını şaşıran Fikret Kuşkan, şikayetçi olacağını söyledi.<br><br>
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\"Can güvenliği yok\"<br><br>Olayla ilgili konuşan ünlü oyuncu, \"Bu kişi köpekleri barınaklardan toplayarak kontrolsüzce evinin sokağına salıyor.
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Köpeklerin sayısı belli değil!
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Mahallenin huzuru kalmadı.
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Çocuklar sokağa çıkamıyor, can güvenliği yok.\" dedi.
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın komşusuyla başı dertte: Seni parçalatırım
Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, mahallesindeki başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Arkadaşı sayesinde saldırıyı ucuz atlatan Kuşkan, sokaktaki köpekleri besleyen komşusunun tehditleriyle karşı karşıya kaldı.


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