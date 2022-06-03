Metroda yumruklu kavga: Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar’da Ünalan metro durağında meydana geldi.

İHA

Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

İHA

Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu.

İHA

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı. Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı.

İHA

İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

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İHA



Metroda pes dedirten kavga kamerada



Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.

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FOTOĞRAF 5 Eskişehir Bursa kara yolunun kenarında ortaya çıkan ve yaklaşık 2 buçuk metre derinliğe sahip olan dev çukur, yolu kullanmak zorunda kalan sürücülerin korkulu rüyası oldu.<br> Henüz belirlenemeyen nedenle oluşan çukur, görenleri adeta hayrete düşürdü.<br> Çevredekilerin ihbarı üzerine çukurun bulunduğu alana gelen Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik önlemi aldı.<br> Gerekli incelemeleri yapan ekipler, duba ve uyarı levhalarıyla sürücülerin çukura yaklaşmaması için tedbir aldı.<br> Yolu kullanan sürücüler ise çukurun genişlemesine karşı bir an önce çalışma yapılmasını istiyor. Dev çukurun kapatılması için ne zaman çalışma yapılacağı bilinmiyor. Eskişehir'de karayolunun kenarında oluşan dev çukur görenleri korkuttu Eskişehir'de kara yolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki dev çukur, görenleri hayrete düşürdü.

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