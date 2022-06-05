Dünya ABDde mezuniyet partisinde silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
AMERİKA

ABD’de mezuniyet partisinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlenen mezuniyet partisinde çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
ABD’de mezuniyet partisinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Virginia'da mezuniyet partisinde silahlı çatışma çıktı.

ABD’nin Virginia eyaletinde bir mezuniyet partisinde silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin gelmesinin üzerine 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Chesterfield County Polisi Brad Badgerow saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, polis memurlarının dört farklı kalibrede 50’den fazla kovan ele geçirdiğini belirterek, olayda saldırgan sayısının henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Badgerow, "Saldırganların 4 kişi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak ateşlenen en az dört farklı silah varmış gibi görünüyor" dedi.

Yetkililer, memurların olay yerine vardıklarında, Petersburglu 20 yaşındaki Taborri J. Carter’ın yaralı olduğunu ve yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, saldırıdan kaçarken bir aracın çarpması sonucu iki kişinin de yaralandığını ifade ederek, hastaneye kaldırılan yaralarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı
DÜNYA
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de ikinci saldırı şoku: Ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 12
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda birden çok kişi vuruldu.
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Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Title
Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Title
Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Title
Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Title
Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Title
Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Title
Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Title
Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD'de ikinci saldırı şoku: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkeden bir silahlı saldırı haberi daha geldi. California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.


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