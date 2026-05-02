Kars’ta bıçaklı kavga: Beş yaralı

00:532/05/2026, Cumartesi
AA
Bıçaklı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
Kars’ta Örnek Mahallesi Millet Bahçesi yanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Örnek Mahallesi Millet Bahçesi yanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, A.A. Z.A. S.T. A.T. ve Ş.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.




