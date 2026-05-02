Kars’ta uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Kars’ta uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı

2/05/2026, Cumartesi
Operasyonda uyuşturucu ve fişekler ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu ve fişekler ele geçirildi.

Kars merkez ve Kağızman’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandığı bildirildi.

Kars merkez ve Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezi ve Kağızman ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.S. (49), M.K.Ö. (45), M.K. (37) ve B.Ü. gözaltına alındı.

Ekiplerce 4 ev ve bir araçta yapılan aramalarda 7 parça halinde 6 gram içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.



