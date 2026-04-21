Nisan ortasında kış geri döndü: Kars-Erzurum karayolu beyaza gömüldü

Kars’ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kars’tan Erzurum’a seyir halinde olan sürücüler ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kars-Sarıkamış-Yeniköy-Şenkaya arası Çakırbaba mevkiinde etkili olan kar yağışı kısa sürede karayolunu beyaza bürüdü. Kars’tan Erzurum istikametine aracıyla seyir halinde olan Serkant Aykul, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde karayolunun beyaza bürünmesi ve kar yağışı ve karayolunun iki tarafında yığılan metrelerce yükseklikte buluna kar kütleleri yer alıyor.