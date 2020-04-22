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Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: Bu süreçte vaka görülmeyen ilçemize gelmeyin

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: Bu süreçte vaka görülmeyen ilçemize gelmeyin

Antalya'nın 19 ilçesi içinde koronavirüs vakasının görülmediği tek yer olan Kaş, doğal izolasyonuyla dikkati çekiyor. Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Mutlu Ulutaş, “Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Antalya'nın Kaş ilçesi yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turisti ağırlayarak 'Akdeniz'in incisi' olarak anılıyor.
Antalya'nın Kaş ilçesi yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turisti ağırlayarak 'Akdeniz'in incisi' olarak anılıyor.

Antalya'nın en batı ilçesi 60 bin nüfuslu Kaş, doğayla iç içe olması nedeniyle doğal izolasyona iyi bir örnek olarak gösteriliyor. İlçe, yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turisti ağırlayarak 'Akdeniz'in incisi' olarak anılıyor. Yeşil doğası, turkuaz renkli denizi, ünlü plajları ve koylarıyla dalış turizmi ve doğa sporlarına imkan tanınan Kaş ilçesi, koronavirüs vakalarının artarak devam ettiği bugünlerde virüse karşı meydan okumasıyla dikkati çekti. Aylardır tek bir koronavirüs vakasının görülmediği açıklanan Kaş ilçesinde, kaymakamlık ve belediye yetkilileri bu durumu korumak için ek önlemler aldı.

İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" konulu genelgesi çerçevesinde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar gereği Kaş'ta jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları çok sıkı bir şekilde denetliyor. İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak, sürücü ve yolcuları kontrol ediyor. Araçta sosyal mesafe ve maske kullanımını da kontrol eden görevliler, araçta bulunan herkesin ateşini ölçtükten sonra geçişlerine izin veriyor.

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GİRİŞTE SIKI KONTROL

Ayrıca ilçe merkezinde hemen herkesin maskeyle dolaştığı iş yerlerinin ise kapalı olduğu görüldü. İlçede taksicilik yapan Hamza Ustaer, koronavirüs nedeniyle hiç olmadığı kadar sakin günler geçirdiğini söyledi. İşletmelerin kapalı, açık olanların ise paket servis yaptığını ifade eden Ustaer, “Kaş'tan Denizli'ye gittim. Hiçbir yerde kontrol yoktu. Ancak geri dönüşte Kaş'a girecektim detaylı bir kontrolden geçirdiler. O yüzden herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah bir vaka olmadan geçiririz bu günleri" dedi.

Büfe işletmecisi Hüseyin Atılgan, Kaş'ta koronavirüs olmamasını, sebebinin sosyal mesafeye dikkat edilmesine ve herkesin birbirini maske takması için uyarmasına bağladı.

HERKES EVİNDE KALSIN

Kaş'ın izole yaşantısının faydasını gördüklerini ve bu nedenle her yıl milyonlarca turisti ağırladıkları ilçeye bu yıl en azından virüs geçene kadar gelinmemesi uyarısında bulunan Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Mutlu Ulutaş, kış döneminde yerli vatandaşların kaldığını, yasaklar başlayınca dışarıdan kimsenin gelemediğini ve kendi içinde izole olduğunu anlattı.

  • Nisan ayı içinde de rezervasyon almadıklarını ve olan rezervasyonları da iptal ettirdiklerini anlatan Ulutaş, “Toplumun çok fazla kullanıp bir araya geldiği kamusal alanlarda maske ve eldiven dağıtımı, dezenfektan tünelleri kurduk. Kaş'ın tüm evlerine girip maske ve eldiven dağıtımı yaptık. 60 bin nüfuslu Kaş'a 130 binin üzerinde maske dağıttık. 50 bin maske dağıtımı için de sipariş verdik. Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz. Kaş evinde, aynı güzelliklerini koruyor. Süreç geçtikten sonra güzellikleri yaşayalım" dedi.

Kaymakam bile maskesiz giremedi: İşte koronavirüs rastlanmayan Kaş'ın sırrı
FOTOĞRAF 10
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına henüz rastlanmayan Antalya'nın Kaş ilçesinde, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren sosyal izolasyon ve sıkı denetim konusunda taviz verilmiyor.
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Antalya şehir merkezine yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki Kaş ilçesi, görsel güzelliği, dünyaca ünlü plajı ve tarihi öneminin yanı sıra bugünlerde Kovid-19 vakasının hiç görülmemesiyle de ön plana çıkıyor.
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İlçede ilk günden itibaren alınan önlemler ve halkın bilinçli davranmasının vaka görülmemesinde en büyük etkenlerden biri olduğu belirtiliyor. Sosyal izolasyon ve sıkı denetim ise herkes tarafından benimsenmiş ilk iki kural olarak gösteriliyor.
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Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının aldığı kuralları eksiksiz uyguladıklarını söyledi.
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Alınan bütün kararların insan sağlığı için olduğunu, Kaşlı vatandaşların bunu özümsediğini vurgulayan Karacan, kurallara harfiyen uyulduğunu bildirdi.
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Karacan, evde kal çağrısının ilçede büyük karşılık bulduğunu, meydanların, dünyaca ünlü sahillerin boş olduğunu dile getirdi.
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Kendisinin de bazen denetlemelerde bulunduğuna değinen Karacan, Bir gün vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için tek başıma maskesiz markete girmeye çalıştım. Girmeden hemen bir vatandaş, 'Maskeni takman gerekiyor' diye uyarıda bulundu. Hemen maskemi taktım. Bu beni çok mutlu etti. Vatandaş bu işi gerçek anlamıyla sahiplenmiş dedi.
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Karacan, insanların pazar yerlerine girerken bile duyarlılığı elden bırakmadığını belirterek, şöyle konuştu:
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Pazar yerine 50 kişi girecekse sırada bekleyenler acele etmiyor. Bir grup çıkıyor, başka bir grup giriyor. Sağlık ve emniyet görevlilerimiz de çok sıkı çalışıyor. Sağlık, cenaze, gıda tedarikçisi, doğal gaz, elektrik gibi hatlarda çalışan kişileri ilçeye alıyoruz. Bunlar dışında kimse giremiyor. Otelci, pansiyoncu arkadaşlar da kurallara riayet ediyor. İlçeye gezmek için gelenleri almıyoruz. Kaş'a konaklamak için gelenleri geri çeviriyoruz. Otelciler de kendilerini arayan müşterilere, 'Hastalık bittiği zaman güzel, güneşli günlerde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdi misafir kabul etmiyoruz' diyorlar. Tatlı dilli ikna ediyorlar. Biz daha güzel günlerde vatandaşlarımızı Kaş'a bekliyoruz.
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Kovid-19'un Türkiye'de görünmesinin ardından yurt dışı bağlantısı bulunan 645 kişiyi hiç vakit kaybetmeden karantina altına aldıklarını anlatan Karacan, Bu karantina şu an 65'e düştü. Karantinadakileri de çok sıkı denetliyoruz. Hatta onlar için ayrı özel ekipler kurduk. Karantinadakileri ayrıca bir komşusuna ve muhtarına teslim ettik, onları sorumlu tuttuk. Dışarı çıkmaları halinde hiç taviz göstermeyip ceza yazıyoruz. Market denetleme ve pazar yeri denetleme ekipleri kurduk. diye konuştu.
Kaymakam bile maskesiz giremedi: İşte koronavirüs rastlanmayan Kaş'ın sırrı
Antalya'nın ünlü turistik ilçesi Kaş, geçtiğimiz günlerde "koronavirüsün görülmediği ilçe" olarak haber oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaş Kaymakamı Karacan bu durumu, sosyal izolasyon ve sıkı denetime bağladı. Kuralların ilçe sakinleri tarafından sahiplenildiğini söyleyen Karacan, deneme için maskesiz markete girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından engellendiğini de anlattı.


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