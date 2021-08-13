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KASTAMONU

Kastamonu Bozkurt'taki felakete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine ait yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi İHA
Kastamonu Bozkurttaki felakete ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Kastamonu son dakika haberleri
Bir vatandaşın evinin balkonundan cep telefonu ile kaydettiği görüntüler felaketin boyutunu an be an gözler önüne serdi.

Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması sonucunda sel altında kaldı. Özellikle Bozkurt ilçesinin büyük bir bölümü sel altında kalırken arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Ayrıca ilçede enkaz kaldırma ve temizlik işlemleri de sürüyor.

Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu
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Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde can kayıpları artıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Aracıyla sel suları içinde kalan bir kişinin aracını bırakıp kaçarken sel sularına kapıldığı anlar kameraya böyle yansıdı.


Öte yandan sel felaketine ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor. Bir vatandaşın evinin balkonundan cep telefonu ile kaydettiği görüntüler felaketin boyutunu an be an gözler önüne serdi.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi.
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Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok evin de sular altında kaldığı fotoğraf karelerine yansıdı.
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Sel felaketinin 3'üncü gününde arama kurtarma faaliyetleri sürerken yaralar da sarılmaya devam ediyor.
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’taki durum fotoğraflara yansıdı
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki yıkım havadan görüntülendi.


Kastamonu'da sel sularının önüne ne kattıysa götürdüğü dehşet anları kaydedildi
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Kastamonu'da sel sularının önüne ne kattıysa götürdüğü dehşet anları kaydedildi
Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Samsun ve Bartın'da meydana gelen sellerde, 25'i Kastamonu, 2'si Sinop'ta olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da sele kapılan bir kişi ise aranıyor.

Kastamonu'da vatandaşların evlerinden kaydettiği görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Sel sularına kapılan minibüs, kamyon, otomobilin adeta kağıt gibi savrulduğu anlar görenleri dehşete düşürdü.


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