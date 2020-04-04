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KASTAMONU

Kastamonu ve Aksaray'da birer köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'da merkez Halifekuyucağı köyü ve Aksaray'da Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Halifekuyucağı köyünde Kovid-19 vakalarının gerçekleştirilen filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış gösterdiği belirtildi.

Salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleler hariç köy merkezinin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Kentte daha önce de 3 köy ve 5 mahallede karantina şartları uygulanmaya başlanılmıştı.

Türkiye genelinde hangi belde, köy ve mezralar karantinaya al​ındı
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Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü de karantinaya dahil edildi. Köyde koranavirüs (covid-19) vakası görülmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu tedbir amacıyla köyün karantinaya alınmasına karar verdi.
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Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı da 9 oldu
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Batman'ın Sason ilçesinde bir köy ve ilçe merkezindeki 3 adres karantinaya alındı.
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Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları 406 aileye ulaştırıldı.
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Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ilçesindeki 3 mahalle ve Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 hanelik Yeşildere köyü karantinaya alındı.
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Bartın'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Hasankadı beldesinde, giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.
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Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü 24 Mart günü itibarıyla karantinaya alındı. Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı.
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Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, İstanbul’dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alınan kararla giriş çıkışlar kapatıldı.
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Rize'nin Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
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Kars’ta 3 köy ve 1 belde, korona virüs kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklandı.
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Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyü, bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 100 nüfuslu Aliözü köyünde sessizlik hakim. Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün de karantina altına alındığını açıkladı.
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Bayburt’ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çanakkale Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü.
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Yozgat merkeze bağlı Derbent köyü yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Yukarıkarahacılı köyü de karantinaya alındı.
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Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
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Muş’ta 3 köy karantinaya alındı.
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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü, Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantinaya alındı.
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Darıözü, Kartaloğlu ve Çattape köylerinde pozitif vakaların olduğu bildirildi.
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Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Türkiye genelinde hangi belde, köy ve mezralar karantinaya al​ındı
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Valilik kararlarıyla bazı illerin ilçelerindeki mahalle ve köylerde karantina uygulaması başladı. Son olarak Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.


14 gün süreyle karantinaya alındı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kümbet köyünün Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, karantina süresince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Stadyumda özel kıyafetlerle hazırlandılar: Ev ev dolaşacaklar
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Otobüslerle stattan ayrılan 250 kişi, bugün Etiler, Konuksever ve Dutlubahçe Mahallesi'nde maske dağıtımı yapacak.
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Ekipler içinde 3 yıkanabilir maske ve korona virüse karşı uyarı yazısının olduğu maske poşetlerini ilçede her haneye ulaştıracak. Evde olmayanların ise kapılarına maskeleri bırakıldı.
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Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Stadyumda özel kıyafetlerle hazırlandılar: Ev ev dolaşacaklar
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede 450 bin maske dağıtımı için adeta küçük bir ordu kurdu. 250 kişiden oluşan tam teçhizatlı ekip 450 bin yıkanabilir maskeyi ev ev dolaşıp dağıtmaya başladı.


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