Kastamonu’da denizde oluşan girdap panik yaşattı: Yetkililerden olaya ilişkin açıklama

"Saat 19.00 sıralarında limanın yaklaşık 25 metre ilerisinde denizin altında bizim tahminimiz sıkışan pislik fışkırdı. Çok da büyüktü, bunun yetkililer tarafından araştırılmasını istiyoruz. Çünkü burada herkes denize giriyor. Normal bir olay gibi gelmedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı geldi, biraz araştırma yaptı, ondan sonra gittiler. Bizler elimizdeki videoları onlara da verdik"

"Saat 19.00 sıralarında limanın yaklaşık 25 metre ilerisinde denizin altında bizim tahminimiz sıkışan pislik fışkırdı. Çok da büyüktü, bunun yetkililer tarafından araştırılmasını istiyoruz. Çünkü burada herkes denize giriyor. Normal bir olay gibi gelmedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı geldi, biraz araştırma yaptı, ondan sonra gittiler. Bizler elimizdeki videoları onlara da verdik"

Yaşanan durumun doğal bir olay olduğunu belirten Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz da, "Bu olay arada sırada olur. Bir yılda bir ya da iki yılda bir olur. Genellikle yaz aylarında olur. Çaydan gelen pislik, limanda birikiyor. Anafor ve gaz oluşuyor. Bu gaz sıkışıp patladığında ada gibi denizin üzerine çıkıyor. Yağışlı havalarla dağdan gelen ya da çaya bırakılan pisliklerden kaynaklanıyor. Aslında herhangi bir şekilde kötü bir durum değil. Bu normalde ara sıra yaşanan bir doğa olayı. Denizin dibinde gaz sıkışıyor, sıkışan bu gaz patlıyor. Özellikle fırtına olacağı zaman mendirekte sular anafor yapar. Denizin dibinde ne varsa toplar ve yukarıya çıkartır. Bu limanlarda ara sıra olan bir durum" ifadelerini kullandı.