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KASTAMONU

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Kastamonuda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Foto: DHA.

Kaza saat 16.00 sularında Cide-İnebolu Karayolunun Kazallı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Nuri Ay (53) yönetimindeki 37 ABC 118 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

DHA

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Sürücü Nuri Ay, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Nuri Ay'ın, 20 gün önce de başka bir kazaya karıştığı öğrenilirken, jandarma soruşturma başlattı.

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