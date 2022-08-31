Gündem Zonguldakta trafik kazası 2 yaralı
ZONGULDAK

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 78 EY 161 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçip taklalar atarak ters döndü.

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Haber Merkezi İHA
Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı
Zonguldak'ta kaza

Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 78 EY 161 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada H.E. ve S.E. olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.E. ve S.E.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

İstanbul-İzmir otobanında feci kaza: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
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İstanbul-İzmir otobanında feci kaza: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti

Kaza anını kaydetti 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı
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Kaza anını kaydetti 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Çakır, bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.
TEKNOFEST heyecanıikinci gününde

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ikinci gününde

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Otobüs terminaline yıldırım düştü

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Tekirdağ’da dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı
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Tekirdağ’da dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sağanak sonrası birkaç noktada sokakları su bastı. Yağmur sonrası suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı.
FETÖ mensubu Mustafa Enis Durak'ın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini taşıyan babasını çizdi
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FETÖ mensubu Mustafa Enis Durak'ın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini taşıyan babasını çizdi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Enis Durak'ın annesiyle vedalaşması sırasında çekilen fotoğrafını Beyoğlu’ndaki bir duvara çizen İtalyan sanatçı Gianluca Costantini şimdi de PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini teslim alan babasını çizdi. Çizimini sosyal medya hesabından paylaşan ve 'İnsan hakları çiğnenmiş kişileri' çizdiğini iddia eden Costantini, terörist Hakan Arslan'ın karıştığı terör eylemlerinde şehit olan 74 güvenlik görevlisinden ise söz etmedi.
İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007'de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi
Gündem

İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007'de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi

Merkezi bütçeden elde ettiği devasa gelirleri hizmet yerine PR çalışmalarına harcayan İBB, eldeki araçlarını nakde çeviriyor. İBB, İDO tarafından kullanılan Osmangazi1 ve Orhangazi1 isimli yüksek hızlı yolcu feribotu satışa çıkardı. Bin 200 yolcu ve 225 araç kapasitesiyle 'dünyanın en büyük 2. feribotu' olan Orhangazi-1, 2007 yılında AK Parti döneminde hizmete başlamıştı.

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