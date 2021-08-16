Kastamonu'da selde mahsur kalan 30 çocuğu kurduğu düzenekle kurtardı

Öğrencilerin bir bölümü helikopterle bölgeden tahliye edildi. Bir bölümünü de emekli bir astsubay olan Turhan Tekin'in oluşturduğu ip düzeneğiyle kurtulduğu belirtildi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir bölümü çöken Kur'an Kursu binasından öğrenci ve eğitmenlerin büyük bölümünün, 65 yaşındaki emekli bir astsubay tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

İlçede bulunan Süleymaniye Kız Kur'an Kursu öğrencileri sel sırasında binada mahsur kaldı. Öğrencilerin bir bölümü helikopterle bölgeden tahliye edildi. Bir bölümünü de emekli bir astsubay olan Turhan Tekin'in oluşturduğu ip düzeneğiyle kurtulduğu belirtildi.

GÜNDEM Kurtuldular 20 dakika sonra yıkıldı

Tahliyeden 10 dakika sonra ise binanın bir bölümü çöktü.

Turhan Tekin, Çankırılı olduğunu, balık avına merakı nedeniyle 20 yıl önce Bozkurt'a yerleştiğini söyledi.

Sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta her şeyin bir anda olduğunu anlatan Tekin, "Kur'an Kursunun hemen arkasındaki binada oturuyordum. Çocukların yardım çığlıklarını duydum. İp buldum ama ipi karşıya atamadım. Onları nasıl kurtarırım diye düşünürken, aklıma olta kurşunu geldi. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım" dedi.

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GÜNDEM Yeni Şafak patladığı iddia edilen Kastamonu Bozkurt'taki HES'i görüntüledi

İple bir palanga (Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek) sistemi oluşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Belime bir ip bağlayarak aşağıya indim. Suyu boyladığımda derinliğin 1,5 metre civarında olduğunu gördüm. Boy verdiğimde ben bunları kurtarırım dedim. İple karşıya geçip binada mahsur kalanları çıkardım. Getirdiğim yerle yol arasında biraz yükseklik vardı. Yukarıda birkaç genç bekliyordu onlar da benim kurtardıklarımı yukarı çekti."

OYNAT 00:59 Yeni Şafak Bozkurt'ta patladığı iddia edilen HES'i görüntüledi Yeni Şafak ekibi sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde.



Günlerdir patladığı iddia edilen Bozkurt Bayramgazi Köyü'ndeki HES'i, Yeni Şafak havadan görüntüledi. İddialarla ilgili Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in sorusunu yanıtlayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'İddia edilen görüntülerdeki bloklar, regülatörden santrale suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla birlikte yıkıldığını gördük. HES'in patlamasıyla ilgili bir durum yok.



Orada gördüğümüz oradaki regülatördeki küçük havuz bile tamamıyla depolamış. Yani bırakın zararı, tam tersine taşkına karşı faydalı bir şekilde görevini de yapmış.' ifadelerini kullandı.

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Tekin, karşıya geçirdiklerinin bir bölümünü de evinde misafir ettiğini aktardı.

Kur'an Kursu öğrencilerinin kurtarıldıkları anlara şahitlik eden Satı Sümbül, çay taşmadan önce anons yapıldığını ve evlerinden çıktıklarını söyledi.

Dışarıda beklerken Kur'an Kursu'nda öğrencilerin olduğunun söylendiğini anlatan Sümbül, "Çocuklar, 'bizi kurtarın' diye bağırmaya başladı. Korktukları için 5. kata kaçmışlardı. İple sistem kurulunca aşağıya indirildiler. İplerle karşı tarafa geçirildiler. Biz öğrencileri çıkardıktan sonra bina çöktü" ifadelerini kulandı.

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FOTOĞRAF 14 Ezine Çayı üzerinde kurulan köprünün açılmasıyla birlikte bölgede görevli ekiplerin çalışmaları hızlandı. Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğe sahip. 10 bin 500 kilogram ağırlığında olan köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton. Ayrıca, sel nedeniyle ilçede yıkılan köprünün yerine yerleştirilen beton blokların üzerinde zemin düzeltme aşamasına geçildi. Zeminin düzeltilmesiyle birlikte köprü yeniden kullanıma açılacak. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti. Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı. BiP'te paylaş

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