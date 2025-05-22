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‘Kasten yaralama'dan cezaevine girdi: Evine ‘kenevir' serası kurduğu ortaya çıktı

‘Kasten yaralama'dan cezaevine girdi: Evine ‘kenevir' serası kurduğu ortaya çıktı

10:2222/05/2025, Perşembe
DHA
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19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan LED lamba, havalandırma aparatı, projektör, ısı ölçer ve toprak ele geçirdi.
19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan LED lamba, havalandırma aparatı, projektör, ısı ölçer ve toprak ele geçirdi.

Adana'da önceki hafta ‘Kasten yaralama' suçundan tutuklanan K.Ö.'nün (42) evinin odasında termal çadır içerisinde kurulan özel düzenekli serada 19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta ‘Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine giren K.Ö.'nün, evinde uyuşturucu madde ürettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, K.Ö.'nün Gültepe Mahallesi'ndeki apartman dairesine baskın yaptı. Eve giren polis, bir odanın uyuşturucu serasına çevrildiğini tespit etti. Arama yapan ekipler termal çadır içerisinde, özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen 19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan LED lamba, havalandırma aparatı, projektör, ısı ölçer ve toprak ele geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




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