Katar Emiri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Sani Külliye'de görüşüyor

Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Külliye'de görüşme gerçekleştiriyor.
Ayrıntılar geliyor...
#Recep Tayyip Erdoğan
#Temim bin Hamad Al Sani
#Katar
Ayrıntılar geliyor...
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