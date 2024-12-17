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Katar Emiri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Sani Külliye'de görüşüyor

Katar Emiri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Sani Külliye'de görüşüyor

18:2817/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Külliye'de görüşme gerçekleştiriyor.

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#Recep Tayyip Erdoğan
#Temim bin Hamad Al Sani
#Katar

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