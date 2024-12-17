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Katar Emiri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Sani Suriye'yi görüştü

Katar Emiri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Sani Suriye'yi görüştü

18:2817/12/2024, الثلاثاء
G: 17/12/2024, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Külliye'de görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti, tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, karşılama sırasında tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Ana gündem Suriye

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede,
Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi millî güvenliğini korumak ve Suriye’deki istikrarsızlığın acilen son bulması için
tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti.
Ziyaretten gelen ilk kareler ise şöyle:
#Recep Tayyip Erdoğan
#Temim bin Hamad Al Sani
#Katar

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