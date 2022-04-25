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Gündem Türkiye düşmanı Kati Piriyi üzen karar Ankaranın Avrupa Konseyinden atılma vakti geldi
POLİTİKA

Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi

Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Gezi davasının karara bağlanmasının ardından nefret kustu. 'Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılma vaktinin geldiğini' söyleyen Piri, "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kati Piriyi üzen Gezi kararı: Türkiyenin Avrupa Konseyinden atılma vakti geldi
Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri

Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti kararını verdi. Buna göre; Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise aynı suçtan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
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Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

Davanın neticelenmesinin ardından Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, adeta nefret kustu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız

"TÜRKİYE'Yİ AVRUPA KONSEYİ'NDEN ATMANIN VAKTİ GELDİ"

Dava neticesinin 'büyük adaletsizlik' olduğunu söyleyen Piri, "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılmasının vakti geldi." ifadelerini kullandı.

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Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piri'yi rahatsız etti

Başak Demirtaş'tan 'Türkiye karşıtı raportör' Kati Piri'ye teşekkür
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Başak Demirtaş'tan 'Türkiye karşıtı raportör' Kati Piri'ye teşekkür

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karara bağlanan 'Gezi davası' sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, 'Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız' dedi.

'Türkiye düşmanı' Kati Piri: AB liderleri Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşünüyor
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'Türkiye düşmanı' Kati Piri: AB liderleri Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşünüyor

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