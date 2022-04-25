Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi

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Bakan Varank'tan İYİ Parti'li Çıray'ın 'SİHA' algısına yanıt: Bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor

Her fırsatta Bayraktar TB2 SİHA'ları hedef alan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray bu kez de, "Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır." paylaşımı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çıray'ın paylaşımına, "Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" yanıtını verdi.