Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Katil zanlısının yakınları kilit vurdu Pınar Gültekinin katledildiği bağ evi kapatıldı
MUĞLA

Katil zanlısının yakınları kilit vurdu: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evi kapatıldı

Muğla'da Cemal Metin Avcı’nın eski kız arkadaşı üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü bağ evinin kapısı, katil zanlısının yakınları tarafından asma kilit takılarak, kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu.
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Avcı, ifadesinde Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu.

Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı
OYNAT 00:00
Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı
Mığla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin'in tabutu kadınlar tarafından taşındı.
  • Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Cemal Metin Avcı'nın, Pınar'ı katlettiği Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu. Avcı'nın yakınları bugün bağ evine gelerek, daha önce sürekli açık olan bahçe kapısını, kapatıp, asma kilitle kilitledi.

Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu.

Cinayete kurban giden Pınar Gültekin Bitlis'te toprağa verildi
FOTOĞRAF 11
Title
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz’da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı.
Title
Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı.
Title
Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.
Title
Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.
Title
Pınar Gültekin’in cansız bedeni, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün ailesine teslim edildi ve cenaze aracı ile memleketi Bitlis'in Hizan ilçesi'ne getirildi.
Title
Pınar'ın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar'ın tabutu, kadınlar tarafından taşındı.
Title
Pınar’ın tabutuna sarılan tülbenti babası Sıddık Gültekin ve Annesi Şefika Gültekin tarafından gözyaşları ile bağlandı.
Title
Uzun süre tabuta sarılarak ağlayan yakınları çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
Title
Cenaze törenine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Title
Hizan Müftüsü Murat Demir tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Pınar için dualar edildi. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Gayda köyüne götürüldü.
Title
Burada kalabalık tarafından omuzlarda taşınan Pınar’ın cenazesi daha sonra dualarla toprağa verildi.
Cinayete kurban giden Pınar Gültekin Bitlis'te toprağa verildi
Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın kesin ölüm sebebine dair raporun Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur, davanın bizzat takipçisi olacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur, davanın bizzat takipçisi olacağız

Bir acı veda daha: Pınar Gültekin’in, Özgecan Aslan'la ilgili paylaşımı ortaya çıktı
HAYAT
Bir acı veda daha: Pınar Gültekin’in, Özgecan Aslan'la ilgili paylaşımı ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in katili hak ettiği yerde: Tek kişilik hücreye konuldu
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in katili hak ettiği yerde: Tek kişilik hücreye konuldu
Abone Ol Google News
İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız

'İlk seçimde
dostlarımızla iktidar olacağız'

Kılıçdaroğlu, CHP 37. olağan kurultayında konuştu.
Hayatının fırsatını geri çevirdi

Hayatının
fırsatını geri çevirdi

​Galatasaray için Avrupa kapılarını kapattı.
Sadece bu alana halı serilmedi

Sadece bu
alana halı serilmedi

​Ayasofya Camii'nde halı serilmeyen alanın nedeni belli oldu.

​Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?

​İsrail gazetesi Haaretz yazarından çarpıcı yorum
Tesisat ustası çekti

Tesisat ustası çekti

​Bir daha 6 bin 766 yıl sonra görülebilecek.

Kilosu 8 bin lira

Kilosu 8 bin lira

Arı sütü talebine yetişemiyorlar...

Listeden biri<br> daha eksildi

Listeden biri
daha eksildi

​Turuncu listedeki isim etkisiz hale getirildi.

Bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde önemli mesajlar.
Yarım bırakılan serüven

Yarım bırakılan serüven

Türkiye'nin ilk silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştürüldü?
Şiddetle lanetliyoruz

Şiddetle lanetliyoruz

Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki.

Dedeağaç'tan kuşatma planı

Dedeağaç'tan kuşatma planı

ABD'nin üs kurma girişimleri Lozan'a aykırı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.