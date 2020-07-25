Katil zanlısının yakınları kilit vurdu: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evi kapatıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Avcı, ifadesinde Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu.

OYNAT 00:00 Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı Mığla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin'in tabutu kadınlar tarafından taşındı. BiP'te paylaş

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Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Cemal Metin Avcı'nın, Pınar'ı katlettiği Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu. Avcı'nın yakınları bugün bağ evine gelerek, daha önce sürekli açık olan bahçe kapısını, kapatıp, asma kilitle kilitledi.

Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu.



FOTOĞRAF 11 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz’da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı. Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin’in cansız bedeni, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün ailesine teslim edildi ve cenaze aracı ile memleketi Bitlis'in Hizan ilçesi'ne getirildi. Pınar'ın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar'ın tabutu, kadınlar tarafından taşındı. Pınar’ın tabutuna sarılan tülbenti babası Sıddık Gültekin ve Annesi Şefika Gültekin tarafından gözyaşları ile bağlandı. Uzun süre tabuta sarılarak ağlayan yakınları çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Cenaze törenine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Hizan Müftüsü Murat Demir tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Pınar için dualar edildi. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Gayda köyüne götürüldü. Burada kalabalık tarafından omuzlarda taşınan Pınar’ın cenazesi daha sonra dualarla toprağa verildi. Cinayete kurban giden Pınar Gültekin Bitlis'te toprağa verildi Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. BiP'te paylaş

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Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın kesin ölüm sebebine dair raporun Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığı öğrenildi.

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