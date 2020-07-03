Katırcıoğlu hala mason kıskacında: Hiçbir suçu olmamasına rağmen hastaneye kapatılmıştı

Yeni Şafak’ın ısrarlı takibi sonucu Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi’nden (YGAP) geçtiğimiz hafta başında taburcu olan Mehmet Yüce Katırcıoğlu için mason tehdidi halen devam ediyor.

Ankara Bilgi Locası eski Genel Sekreteri iken ayrılıp mason yapılanmasıyla ilgili önemli ifşaatlarda bulunan yüksek fizik mühendisi ve eski TRT spikeri Yüce Katırcıoğlu, yaptığı açıklamalardan dolayı masonların hışmına uğradı. 2009 yılında dönemin yüksek yargı mensuplarıyla ilgili yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle hakkında dava açıldı. 2012 yılında FETÖ’cü hakimler Katırcıoğlu’nu akıl sağlığının tespiti için psikiyatriye sevk etti.

03 Haziran 2020 tarihli Yeni Şafak gazetesi.

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HİÇBİR SUÇA KARIŞMAMIŞ

Psikiyatriden gelen tartışmalı rapor neticesinde ceza ehliyetinde olmadığına karar verilerek hastaneye kapatılmasına hükmedildi. Sicili tertemiz olmasına rağmen hastaneye kapatılmasına hükmedilen Katırcıoğlu, mahkemenin kararını Yargıtay’ın onamasının ardından 2019 yılında polis eliyle Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi’ne götürüldü.

MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR

Katırcıoğlu, “Sebataycı” dediği ve bir dönem yargının en tepesinde olan isimlerin şikayeti üzerine “hakaret”ten yargılandı. Ancak dava aşamasında ortada böyle bir talep olmamasına karşın 2012’de psikiyatri heyetine sevk edilen Katırcıoğlu’nun “ceza ehliyetinin olmadığı”na karar verildi. Mahkeme, Katırcıoğlu’nun iyileşinceye kadar yüksek güvenlikli koruma ve tedavi altında tutulmasına hükmetti. Ancak mahkeme skandal bir şekilde vasi bile tayin etmedi. Karar, 2017’de Yargıtay tarafından onandı. Ancak mahkemenin “toplum açısından tehlikeli” olarak nitelendirdiği Katırcıoğlu, 2019 Temmuz’unda tesadüfen yakalanarak hastaneye kapatıldı. Bugüne kadar hiçbir suça karışmayan Katırcıoğlu, yaklaşık bir yıldır da hastanede tutuldu.

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VASİ ATANMADI

Yargılama sürecinde hastaneden gelen ‘ceza ehliyeti yoktur’ raporuna istinaden karar veren mahkeme, vasi tayin etmediği için Katırcıoğlu’nun resmi işlemlerini takip edecek kimsesi bulunmuyor. Yeni Şafak’ın ısrarlı takibi sonucu Katırcıoğlu’nun Eskişehir’deki hastanede olduğu ortaya çıktı. Hiçbir saldırgan davranışı olmayan ve yaklaşık bir yıl hastanede tutulan Katırcıoğlu Yeni Şafak’ın haberleri üzerine geçtiğimiz hafta taburcu edildi. Mahkeme vasi tayin etmediği için kimsesiz durumunda olan Katırcıoğlu’nun şu anki sağlık durumundan endişe ediliyor. Katırcıoğlu için mason tehdidinin halen sürdüğü belirtiliyor.

KOMŞULARI ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ

Katırcıoğlu’nun bugüne kadar çevresindekilere zarar verdiğine ilişkin hakkında hiçbir şikayetin olmadığı belirtildi. Buna karşın Katırcıoğlu’nun yaklaşık bir yıldır Eskişehir’deki hastanede tutulması dikkat çekti. Öte yandan, Katırcıoğlu’nun Eskişehir’deki hastaneye yatırılmasından yaklaşık bir hafta sonra komşularının emniyete kayıp ilanında bulunduğu, Katırcıoğlu’nun hastaneye kapatıldığını öğrenince ise büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

OYNAT 01:11 Ceyhun Bozkurt: FETÖ'yü gladyo yapılanması olarak tanımlamak gerekir Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ceyhun Bozkurt, 'FETÖ'nün tamamen bir gladyo, bir kontrgerilla örgütlenmesi olarak tanımlanması gerekir. Sadece terör tanımına sıkıştırırsak eksik kalır. Çünkü bu yapının istihbarat yapılanması var, terör boyutu var, iç karışıklık için kontrgerilla yürüttüğü çalışmalar var' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:27 Hüseyin Likoğlu: Örgütten ayrılmak isteyen gençlere FETÖ damgası vurdular Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten ayrılmak isteyen gençlere değinen Hüseyin Likoğlu, '15 Temmuz'dan sonra örgütün baskısından kurtuldukları için doğruyu söyleme eğiliminde olanları ilk bunlar (FETÖ) ispiyonladılar, ilk bunlar ihbar mektuplarıyla dile getirdiler. Çünkü biliyorlardı ki eğer bunlara FETÖ'cü yaftasını vurmazsak bunlar gidecek doğruları söyleyecek' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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İşte o şikayetçiler

İşte Mehmet Yüce Katırcıoğlu’nun “ceza ehliyeti yok” raporu almasına ve hastaneye yatırılmasına neden olan “hakaret” davasının şikayetçileri:

* HASAN GERÇEKER: 1995’te Yargıtay üyeliğine seçilen Gerçeker, 6 Şubat 2008’de Yargıtay Başkanı oldu, 1 Haziran 2011’de emekliye ayrıldı.

* MUSTAFA BİRDEN: 28 Mayıs 2008 - 1 Haziran 2011 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığı yaptı.

* SUMRU ÇÖRTOĞLU: 1992’de Danıştay üyeliğine, 2001’de Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığı’na seçildi. Çörtoğlu, 2 Mayıs 2006 da ise Danıştay Başkanı oldu.

* KADİR ÖZBEK: 8 Mayıs 2001’de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 13 Ekim 2006 tarihinde HSYK üyeliğine seçildi. 9 Mayıs 2008 HSK Başkanvelliği’ne seçilen Özbek, 11 Ekim 2010’de istifa etti. 10 Mart 2011’de kendi isteğiyle Yargıtay üyeliğinden emekli olan Özbek, CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

* CELAL ALTUNKAYNAK: Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, HSYK Başkanvelliği görevlerini yürüten Altunkaynak, 2009-2015 yılları arasında Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanlığı yaptı.

* ALİ SUAT ERTOSUN: 10 Eylül 2003’te Yargıtay üyeliğine seçilen ve 6. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapan Ertosun, 2008-2012 yılları arasında HSYK üyesiydi. Ertosun’un HSYK üyeliği sırasında 2009 yaz kararnamesi krizi yaşandı. 12 Eylül 2010 referandumu sonrası 7 HSYK üyesi istifa ederken, Ali Suat Ertosun istifa etmedi.

* TANSEL ÇÖLAŞAN: 1992’de Danıştay üyeliğine, 2001’de Danıştay Başkanvekilliği’ne ve 2006’da Danıştay Başsavcılığı’na seçildi. 11 Ekim 2008’de tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldı. 4 Haziran 2010’da yapılan Atatürkçü Düşünce Derneği 11. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan oldu.

* BEKİR SELÇUK: Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili

* ÖMER GÜRSEL ÖZGENCİL: Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı.