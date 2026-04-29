Kavşakta can pazarı: Araçlar savruldu beş yaralı

00:4529/04/2026, Çarşamba
Sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı.
Tekirdağ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar refüje çıkarak yön tabelasına çarptı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile kavşaktan çıkmak isteyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Savrulan araçlar refüje çıkarak yön tabelasına çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, bazı yaralılar araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



