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YEREL GÜNDEM

Kayapınar Belediyesi’nden köy çocuklarına oyuncak

Kayapınar Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Oyuncak Atölyesi’nde onarılan oyuncaklar, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’un katılımıyla Avcısuyu Köyü İlköğretim okulunda öğrenim gören minik öğrencilere dağıtıldı. Oyuncakları alan miniklerin sevinci görülmeye değerdi.

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Kayapınar Belediyesi’nden köy çocuklarına oyuncak
Kayapınar Belediyesi

Kayapınar Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Diclekent Mahallesi’ndeki Rojava Park içerisinde “Çocuklar Gülsün diye” sloganıyla açılan Oyuncak Atölyesi, kırsal mahallelerdeki minikleri sevindirdi

Vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesine bağışlanan ve onarımları yapılan oyuncaklar, Kayapınar’a bağlı Avcısuyu köyü ilköğretim okulunda düzenlenen etkinlikle yeni sahiplerini buldu

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile birlikte Avcısuyu İlköğretim okulunda miniklere oyuncaklarını dağıttı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koç, Vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesine bağışlanan oyuncukların bakımdan geçirildikten sonra köy çocuklarına ulaştırdıklarının altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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