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MUĞLA

Kaybolan Alzheimer hastası 7 saat sonra bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu (76), jandarma ve AFAD ekiplerince 7 saat sonra bitkin halde bulundu. Başçavuşoğlu, ambulansla hastaneye götürüldü. Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında evden çıkan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu’ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Kaybolan Alzheimer hastası 7 saat sonra bulundu
Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu (76), jandarma ve AFAD ekiplerince 7 saat sonra bitkin halde bulundu. Başçavuşoğlu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında evden çıkan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu’ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam 23.00 sıralarında Başçavuşoğlu'nu evine 7 kilometre mesafedeki Tınaz mevkisinde bitkin halde buldu. Taşlık bir alana düştüğü anlaşılan Başçavuşoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başçavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'den acı haber geldi: Kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
FOTOĞRAF 20
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Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarda, Hakkı B'nin cenazesine sulama kanalında ulaşıldı.
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Ekipler, kayıp olan Rafet E'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 temmuzda kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.
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Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.
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Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.
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Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
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Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Denizli'den acı haber geldi: Kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

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