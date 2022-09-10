Gündem 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı
KAYSERİ

31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Kayseri haberleri: 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı
P.Y., operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde çalışma yaptı.

Hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından aranan ve toplamda 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Y.’nin mahallede bulunan müstakil bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. P.Y., operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan P.Y., cezaevine teslim edildi.

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