Kayseri'deki maden ocağında iki kişi göçük altında kaldı

AFAD'ın Twitter üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Kayseri'deki maden ocağında 2 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

AFAD'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır.

İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır.



İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz REKLAM March 26, 2022

"Kurtarma çalışmaları sürüyor"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.