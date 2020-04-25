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Gündem Kayseride 8inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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Kayseri'de 8'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kayseri'de 8'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kayseri'de 8'inci katta iskelede sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Yaşar Başkıran, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Kayseri'de 35 yaşındaki inşaat işçisi Yaşar Başkıran, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir arkadaşı ile birlikte, Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesinde bulunan 13 katlı apartmanın dış cephesinde sıva yapmaya devam etti.

Başkıran, 8'inci katta iskelede çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Başkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Başkıran'ın cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, Başkıran ve arkadaşının, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen inşaatta çalıştırılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

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