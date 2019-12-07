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KAYSERİ

Kayseri'de acı olay: Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü

Kayseri'de acı olay: Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü.
Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için evden çıkarak markete gitti.

DHA
Kayseri'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı.
  • Bu sırada küçük kızları Zeynep ve Zehra’yı evde bıraktı. Anne Açıkgöz’ün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı. Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA
Eve döndüğünde dumanı gören anne gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Açıkgöz, olay sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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