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Gündem Kayseride kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Kayseri'de cuma akşamından itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

Haber Merkezi AA
Kayseride kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesine, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin ise yine 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir."

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