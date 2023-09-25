Kayseri'de korkunç kaza: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı ölü ve yaralılar var

Son dakika Çanakkale haberleri: Çanakkale’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri mevcut. İşte detaylar.