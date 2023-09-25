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Kayseri'de korkunç kaza: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı ölü ve yaralılar var

Kayseri-Malatya yolunda, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09:06 . 25/09/2023 Pazartesi
DHA
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri- Malatya yolunun 60'ıncı kilometresi Kamber mevkinde meydana geldi.

O.G. yönetimindeki 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken otobüsteki 20 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri AFAD yardımıyla yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







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Kayseri'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 20 yaralı