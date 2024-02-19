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Kayseri'de maden ocağında göçük: Bir işçi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Göçük esnasında yaralanan Ü.U, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

15:31 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:54 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yahyalı ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı göçük meydana geldi.

Göçük esnasında yaralanan Ü.U, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Yerlikaya maden ocağında başlanan toprak tahliyesinin detaylarını anlattı: Yer belli oraya odaklanıyoruz
Bakan Yerlikaya maden ocağında başlanan toprak tahliyesinin detaylarını anlattı: Yer belli oraya odaklanıyoruz

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan dokuz işçiyi kurtarmak için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tüm Türkiye bölgeden gelecek sevindirici haberleri beklerken, kurtarma çalışmaları kapsamında maden ocağından toprak tahliyesine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tahliye çalışmalarının detaylarını paylaştı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, kayıp işçilerden beşinin konteyner içerisinde, birinin manganez ocağına düşen kamyonda ve üçünün de başka bir araçta olduğunu aktara ifade ederek, "Bunlarla ilgili tam hangi noktada olduğunu bilmiyoruz ama onun etrafında ve mücavirinde olduğu bir alanı işaretledik, oraya odaklanıyoruz. Seyir tepesinden göstermiş olduğumuz, basın buluşmasını yaparken gösterdiğimiz yerde konteynerle ilgili olan şeyi arıyoruz. Yer belli oraya odaklanıyoruz." dedi.

#Kayseri
#Maden ocağı
#Yahyalı
2 saat önce
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