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Kayseri'de uygunsuz şekilde çakar kullanan sürücüye rekor ceza

Kayseri'de uygunsuz şekilde çakar kullanan sürücüye rekor ceza

15:594/05/2025, Sunday
IHA
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Araç sürücüsü ve sahibine trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 276 bin 344 TL cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Araç sürücüsü ve sahibine trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 276 bin 344 TL cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kayseri'de uygunsuz şekilde çakar kullandığı tespit edilen aracın sürücüsüne 276 bin 344 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesinde yapılan uygulamada 'uygunsuz şekilde ışıklı ve sesli çakar sistemi' kullanan bir araç durduruldu. Araç sürücüsü ve sahibine trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 276 bin 344 TL cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehdit eden yetkisiz olarak ışıklı ve sesli uyarı işareti/geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi amacıyla sürdürdüğümüz denetimler aralıksız devam edecektir" denildi.

#Çakar lamba
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