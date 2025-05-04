Kayseri'de uygunsuz şekilde çakar kullanan sürücüye rekor ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesinde yapılan uygulamada 'uygunsuz şekilde ışıklı ve sesli çakar sistemi' kullanan bir araç durduruldu. Araç sürücüsü ve sahibine trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 276 bin 344 TL cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.