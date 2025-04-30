İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi

"Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır."