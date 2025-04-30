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İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi

İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi

23:0430/04/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş'taki aracın çakarı iptal edildi.
Beşiktaş'taki aracın çakarı iptal edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini bildirdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada "Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini belirtti.

Aracın üzerindeki çakarın iptal edildiğini aktaran Yerlikaya,
"Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır."
ifadelerini kullandı.


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