Kayseri'de Yeniden Refah Partisi başkanları AK Parti'ye geçti

Yeniden Refah Partisi'nin kadın kolları ve gençlik kolları başkanı AK Parti'ye geçti.
Yeniden Refah Partisi, Kayseri'de kan kaybetti. Partinin Kadın Kolları Başkanı Sena Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Enes Menevşe, partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Özdemir ve Menevşe'yi makamında ağırlayarak üye kayıtlarını gerçekleştirdi.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı ile Gençlik Kolları Başkanı partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
'de yarın yapılacak olan
öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Üye kayıtları yapıldı rozetleri kongrede takılacak
Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Sena Özdemir
ve
Gençlik Kolları Başkanı İsmail Enes Menevşe
, partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.
Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Özdemir ve Menevşe'yi makamında ağırlayarak üye kayıtlarını gerçekleştirdi.
Özdemir ve Menevşe'nin rozetleri ise yarın yapılacak kongrede takılacak.
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