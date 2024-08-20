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Siverek'te Yeniden Refah Partisi meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yeniden Refah Partisi meclis üyesi Fevzi Akıl, törenle AK Parti'ye katıldı.

13:47 - 20/08/2024 Salı
IHA
Törene Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, Kadın Kolları Başkanı Leyla Uyan ve ilçe teşkilatı da katıldı.
Törene Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, Kadın Kolları Başkanı Leyla Uyan ve ilçe teşkilatı da katıldı.

İlçe binasında gerçekleşen törende, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, Akıl'a parti rozetini taktı. Törende konuşan Fevzi Akıl, AK Parti'ye geçmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Akıl, yeni partisinde daha verimli çalışarak ilçeye hizmet etmeyi amaçladığını ifade etti.

Törene Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, Kadın Kolları Başkanı Leyla Uyan ve ilçe teşkilatı da katıldı. Fevzi Akıl'ın AK Parti'ye katılması, Siverek'teki siyasi dengeleri etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

#Şanlıurfa
#Fevzi Akıl
#AK Parti
#Siverek
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